Салах признан игроком года в Англии по версии журналистов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации английских футбольных журналистов (FWA).
Форвард набрал рекордные в XXI веке 90 процентов и стал обладателем награды третий раз в карьере. Ранее он признавался лучшим футболистом Англии в 2018 и 2022 годах.
В этом сезоне на счету 32-летнего египтянина 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 33 гола и отдал 23 результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» Салах досрочно стал чемпионом в Англии.
Ранее футболист подписал новый контракт с командой до 2027 года.
