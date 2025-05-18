Салах признался, что не ожидал продления контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о процессе продления контракта с клубом.

В апреле 32-летний египтянин подписал соглашение с мерсисайдцами до лета 2027 года. Его предыдущий контракт истекал в конце этого сезона.

«Как я оценивал шансы на продление контракта? Основываясь на истории клуба, десять процентов. Я знаю, как в «Ливерпуле» относились к игрокам старше 30 в прошлом.Не ожидал, что останусь.

Переговоры заняли шесть месяцев, но с января все шло лучше и лучше. Нам потребовалось время. Думаю, клуб проверял, смогу ли я по-прежнему приносить пользу», — приводит слова Салаха Sky Sports.

В текущем сезоне Салах провел 50 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи.