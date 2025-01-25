Салах признался, что мечтает выиграть еще один трофей с «Ливерпулем» перед уходом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что клубу нужно успеть выиграть еще хотя бы один титул перед тем, как из него уйдут сам форвард и ряд других опытных игроков.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Салах принял решение покинуть мерсисайдцев и может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Контракт египтянина истекает ближайшим летом.

«Моей мотивацией в этом году является завоевание трофеев и возможность сыграть важную роль в этом. Особенно в победе в АПЛ. [В команде] еще остаюсь я, Вирджил [ван Дейк], Трент [Александер-Арнольд], Алисон [Бекер], Джо [Гомес] и Роббо [Эндрю Робертсон]. Я считаю, что нужно выиграть еще титул, прежде чем мы все уйдем. Нам удалось победить почти везде, но в чемпионате мы победили только один раз. Надеюсь, сможем сделать это дважды», — цитирует игрока TEAMtalk.

У 33-летнего защитника ван Дейка и его 26-летнего коллеги по амплуа Александер-Арнольда договоры с клуб также рассчитаны до лета 2025 года.

После 21 матча мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков.