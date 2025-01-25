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Сегодня, 17:50

Салах признался, что мечтает выиграть еще один трофей с «Ливерпулем» перед уходом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что клубу нужно успеть выиграть еще хотя бы один титул перед тем, как из него уйдут сам форвард и ряд других опытных игроков.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Салах принял решение покинуть мерсисайдцев и может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Контракт египтянина истекает ближайшим летом.

«Моей мотивацией в этом году является завоевание трофеев и возможность сыграть важную роль в этом. Особенно в победе в АПЛ. [В команде] еще остаюсь я, Вирджил [ван Дейк], Трент [Александер-Арнольд], Алисон [Бекер], Джо [Гомес] и Роббо [Эндрю Робертсон]. Я считаю, что нужно выиграть еще титул, прежде чем мы все уйдем. Нам удалось победить почти везде, но в чемпионате мы победили только один раз. Надеюсь, сможем сделать это дважды», — цитирует игрока TEAMtalk.

У 33-летнего защитника ван Дейка и его 26-летнего коллеги по амплуа Александер-Арнольда договоры с клуб также рассчитаны до лета 2025 года.

После 21 матча мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков.

Источник: TEAMtalk
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
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Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
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Ман. Сити – Челси
 - : -
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Кр. Пэлас – Брентфорд
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Тоттенхэм – Лестер
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Фулхэм – МЮ
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
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Ньюкасл Юнайтед

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