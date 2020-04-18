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Салах пожертвовал несколько тонн продуктов для жителей Египта

20:55
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оказал гуманитарную помощь родной деревне Нагриг во время пандемии коронавируса. Футболист на собственные деньги приобрел и отправил несколько тонн продовольствия для бесплатной раздачи в Нагриг, городе Басьюн и близлежащих деревнях, сообщает Egypt Independent.

Салах уже не впервые оказывает помощь малой родине. В декабре 2018 года он пожертвовал крупную денежную сумму местной больнице, а также обустроил специальную плантацию для обеспечения жителей питьевой водой.

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