Салах пожертвовал несколько тонн продуктов для жителей Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оказал гуманитарную помощь родной деревне Нагриг во время пандемии коронавируса. Футболист на собственные деньги приобрел и отправил несколько тонн продовольствия для бесплатной раздачи в Нагриг, городе Басьюн и близлежащих деревнях, сообщает Egypt Independent.

Салах уже не впервые оказывает помощь малой родине. В декабре 2018 года он пожертвовал крупную денежную сумму местной больнице, а также обустроил специальную плантацию для обеспечения жителей питьевой водой.