Салах пообещал «Барселоне» бесплатно перейти в команду летом 2023 года

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пообещал руководству «Барселоны» стать игроком их команды летом 2023, когда он будет свободным агентом, сообщает Mirror.

По данным издания, то, что египтянин ведет переговоры с каталонцами, замедляет принятие решение по контракту с «Ливерпулем».

Сообщалось, что Салах остался недоволен предложением мерсисайдцев по продлению соглашения.

В прошедшем сезоне футболист забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.