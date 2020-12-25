Салах показал рождественские фото с женой и детьми
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в Twitter опубликовал несколько праздничных фотографий. На снимках футболист с женой и двумя детьми сидит у рождественской елки.
Все члены семьи одеты в одинаковые праздничные костюмы.
В текущем сезоне 28-летний египтянин провел 21 матч, забив 16 голов. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость египтянина в 120 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю