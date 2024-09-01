Салах подтвердил, что проводит свой последний сезон в «Ливерпуле»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что проводит свой последний сезон в английской команде.
«Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.
Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|1 : 1
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|2 : 1
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1