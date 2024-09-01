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Салах подтвердил, что проводит свой последний сезон в «Ливерпуле»

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что проводит свой последний сезон в английской команде.

«Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.

Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 1 : 1
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 1
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 2 : 3
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 1 : 1
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 1 : 1
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 2 : 1
1.09 18:00
МЮ – Ливерпуль
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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