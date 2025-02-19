Салах побил рекорд Суареса по голам на выезде в сезоне АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».
32-летний футболист забил 15-й гол на выезде в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он стал рекордсменом по этому показателю в чемпионате Англии. Салах превзошел достижение Луиса Суареса, на счету которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/14.
Всего в этом сезоне Салах отметился 24 забитыми мячами в 26 играх за красных в АПЛ.
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2
|Ман. Сити
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
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7
|Сандерленд
|0
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|0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
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|Фулхэм – Челси
|- : -
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