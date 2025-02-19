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19 февраля 2025, 23:43

Салах побил рекорд Суареса по голам на выезде в сезоне АПЛ

Алина Савинова

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

32-летний футболист забил 15-й гол на выезде в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он стал рекордсменом по этому показателю в чемпионате Англии. Салах превзошел достижение Луиса Суареса, на счету которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/14.

Всего в этом сезоне Салах отметился 24 забитыми мячами в 26 играх за красных в АПЛ.

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Луис Суарес
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Гол и передача Салаха принесли «Ливерпулю» ничью с «Астон Виллой»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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