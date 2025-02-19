Салах побил рекорд Суареса по голам на выезде в сезоне АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

32-летний футболист забил 15-й гол на выезде в нынешнем розыгрыше АПЛ. Он стал рекордсменом по этому показателю в чемпионате Англии. Салах превзошел достижение Луиса Суареса, на счету которого было 14 голов в гостевых матчах за «Ливерпуль» в сезоне-2013/14.

Всего в этом сезоне Салах отметился 24 забитыми мячами в 26 играх за красных в АПЛ.