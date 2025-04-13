Салах побил рекорд результативности в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил новый рекорд результативности в АПЛ, сообщает Opta Sports.

32-летний египтянин отметился результативной передачей в матче против «Вест Хэма» в 32-м туре. Теперь в активе Салаха 45 результативных действий в этом розыгрыше АПЛ — 27 голов и 18 голевых передач. Это новый рекорд лиги в эпоху сезонов из 38 матчей.

Салах обошел Тьерри Анри и Эрлина Холанна, которые набирали по 44 результативных действия за сезон в АПЛ.