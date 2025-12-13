Салах побил рекорд АПЛ по результативным действиям за один клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативным действиям за одну команду.

13 декабря 33-летний египтянин отметился голевой передачей в матче против «Брайтона» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Теперь в активе Салаха 277 (188 забитых мячей+89 голевых передач) результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ.

Предыдущим рекордсменом лиги был Уэйн Руни. Он сделал 276 (183+93) голевых действий за «Манчестер Юнайтед».

Салах провел первый матч после возвращения в заявку команды. Ранее он пропустил игру с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов из-за публичной критики в адрес «Ливерпуля» и главного тренера команды Арне Слота.