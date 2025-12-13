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13 декабря 2025, 21:13

Салах побил рекорд АПЛ по результативным действиям за один клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативным действиям за одну команду.

13 декабря 33-летний египтянин отметился голевой передачей в матче против «Брайтона» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Теперь в активе Салаха 277 (188 забитых мячей+89 голевых передач) результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ.

Предыдущим рекордсменом лиги был Уэйн Руни. Он сделал 276 (183+93) голевых действий за «Манчестер Юнайтед».

Салах провел первый матч после возвращения в заявку команды. Ранее он пропустил игру с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов из-за публичной критики в адрес «Ливерпуля» и главного тренера команды Арне Слота.

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Мохамед Салах
Уэйн Руни
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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