Салах впервые не нанес ни одного удара по воротам в полном матче за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в финале Кубка английской лиги.

Нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах впервые за карьеру в клубе не нанес ни одного удара и не создал ни одного момента в матче, в котором он провел 90 минут, сообщает портал Opta.

В этом сезоне 32-летний египтянин провел 43 матча, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.