Салах отказался от зарплаты 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение покинуть клуб летом на правах свободного агента и отказался от последнего года контракта.

По информации talkSPORT, 33-летний египтянин фактически отказался от зарплаты 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю и покинет «Ливерпуль» бесплатно.

Во вторник, 24 марта, футболист опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к болельщикам с прощальной речью.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За «Ливерпуль» египтянин провел 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 голевые передачи.