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25 марта, 00:17

Салах отказался от зарплаты 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю в «Ливерпуле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял решение покинуть клуб летом на правах свободного агента и отказался от последнего года контракта.

По информации talkSPORT, 33-летний египтянин фактически отказался от зарплаты 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю и покинет «Ливерпуль» бесплатно.

Во вторник, 24 марта, футболист опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к болельщикам с прощальной речью.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За «Ливерпуль» египтянин провел 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 голевые передачи.

Мохамед Салах.Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона-2025/26

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Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона-2025/26

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6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
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