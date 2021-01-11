Салах оказал помощь больнице родного города в Египте

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах оказал помощь больнице своего родного города Нагриг в борьбе с коронавирусом, информирует The Mirror. Он купил баллоны с кислородом для аппаратов ИВЛ.

28-летний египетский футболист оказывал подобную благотврпительную помощь родному горорду и раньше. Например, он поставлял еду во время пандемии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.