Салах о ситуации с контрактом: «Хочу остаться в «Ливерпуле», все в руках клуба»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о ситуации с его истекающим контрактом.

«Я хочу остаться в «Ливерпуле», но все не в моих руках, а в руках клуба. В клубе знают, чего я хочу, и это не сумасшедшие требования. Все дело в том, что ты просишь чего-то от клуба и тебе показывают, что могут это обеспечить в знак благодарности за все, что ты сделал для команды. Я в «Ливерпуле» уже пятый год, отлично знаю клуб. Я люблю наших фанатов, а они — меня. Что касается руководства — они знают ситуацию, все в их руках», — приводит GQ слова Салаха.

В сезоне-2021/22 Салах провел 26 матчей за «Ливерпуль», на его счету 23 гола и 9 результативных передач. Контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года.