Салах не исключил перехода в «Барселону» или «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что не исключает возможность перехода в «Реал» или «Барселону» в будущем.

«И «Реал», и «Барселона» — топ клубы. Сейчас я сфокусирован на победе в АПЛ и Лиге чемпионов с «Ливерпулем», но никто не знает, что произойдет в будущем. Как долго я вижу себя в «Ливерпуле»? Сложный вопрос. Я хочу побить все рекорды команды, но сейчас я точно могу сказать, что все в руках клуба», — приводит AS слова Салаха.

В сезоне-2020/21 Салах провел 20 матчей за «Ливерпуль», на его счету 14 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего египтянина в 120 миллионов евро.