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Сегодня, 09:20

Салах намекнул на то, что может скоро покинуть «Ливерпуль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оставил неоднозначное послание болельщикам команды в соцсетях после победы над «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

32-летний египтянин забил победный гол. Благодаря этой победе мерсисайдцы поднялись на первое место в АПЛ.

«Вершина таблицы — вот где место этого клуба. И никак не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Этого мы и хотим. Спасибо за вашу поддержку. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал Салах.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Слот: «Не обсуждал с Салахом продление контракта»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 4 : 1
3.11 19:30
МЮ – Челси
 1 : 1
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 2 : 1
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 6 1 1
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