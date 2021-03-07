Салах может уйти из «Ливерпуля»
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может покинуть клуб, инормирует AS. Причиной возможного ухода могут стать испортившиеся отношения с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом.
Немецкий специалист заменил египтянина в матче с «Челси» на 61-й минуте, что вызвало недовольство не только футболиста, но и его агента, который опубликовал в Twitter пост с точкой.
На Салаха претендуют такие клубы, как «Барселона» и «Бавария». Сам форвард говорил, что однажды мог бы оказаться в сильнейших командах Испании — «Реале» или «Барселоне». При этом он также говорил, что хотел бы играть в «Ливерпуле» как можно дольше.
Египтянин выступает за «красных» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
.— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021
Методология
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