Салах может уйти из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может покинуть клуб, инормирует AS. Причиной возможного ухода могут стать испортившиеся отношения с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом.

Немецкий специалист заменил египтянина в матче с «Челси» на 61-й минуте, что вызвало недовольство не только футболиста, но и его агента, который опубликовал в Twitter пост с точкой.

На Салаха претендуют такие клубы, как «Барселона» и «Бавария». Сам форвард говорил, что однажды мог бы оказаться в сильнейших командах Испании — «Реале» или «Барселоне». При этом он также говорил, что хотел бы играть в «Ливерпуле» как можно дольше.

Египтянин выступает за «красных» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.