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Салах может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед»

19:04
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Участие нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом. Футболист восстанавливается после травмы лодыжки, сообщает BBC.

В нынешнем сезоне Салах провел 8 матчей в чемпионате Англии и забил 4 гола. Также на его счету 3 голевые передачи.

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