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Салах может продолжить карьеру в «Реале». На него также претендует «ПСЖ»

09:32
Мохамед Салах. Фото Instagram
Мохамед Салах. Фото Instagram
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить клуб. На 28-летнего египтянина претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», сообщает в Twitter журналист Экрем Конур.

«Ливерпуль» готов рассмотреть вариант с продажей игрока. При этом английский клуб будет выбирать самое выгодное с финансовой точки зрения предложение.

Сам Салах склоняется к переходу в «Реал», о чем рассказал своим близким друзьям.

28-летний футболист защищает цвета мерсисайдского клуба с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл 13 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

После 14 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа имеют 31 балл и занимают первое место в турнирной таблице.

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