Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим футболистом 2020 года в чемпионате Англии по версии Mirror.

Шорт-лист составляли журналисты. В голосовании участвовали болельщики.

В список вошли 7 финалистов, также 8 игроков были отобраны в итоговый рейтинг.

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

2. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

5. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

6. Садьо Мане («Ливерпуль»)

7. Вирдгил ван Дейк («Ливерпуль»)

8. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

9. Джейми Варди («Лестер»)

10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

11. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

12. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

13. Дэнни Ингз («Саутгемптон»)

14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)