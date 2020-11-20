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Салах и Эль-Нени вернутся в Англию в пятницу. У обоих — коронавирус

08:54
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Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вернутся в Англию в пятницу, сообщает пресс-служба сборной Египта.

Ранее оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. Они прилетят в Англию частным рейсом, после чего сдадут тесты на наличие инфекции и отправятся на 10-дневную самоизоляцию согласно правилам, установленным британским правительством.

Салах и Эль-Нени не смогут принять участия в матчах своих клубов в чемпионате Англии в ближайшем туре, который состоится с 21 по 23 ноября.

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