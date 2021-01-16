Салах: «Хочу проводить на поле каждую минуту каждого матча»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос об игровом времени в сезоне-2020/21.

«Я хочу проводить на поле каждую минуту каждого матча. Хочу играть даже не 90 минут, а 95, даже несмотря на тяжелый график в нынешнем сезоне. При этом, я уважаю решения тренерского штаба по поводу состава или замен», — цитирует Goal Салаха.

В сезоне-2020/21 Салах провел 25 матчей за «Ливерпуль», на его счету 17 голов и 4 результативных передачи.