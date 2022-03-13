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Сегодня, 13:42

Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля»

Иван Шитик
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото AFP

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует остаться в АПЛ даже в случае ухода из клуба, утверждает Football Insider.

Футболист пока не может договориться с «красными» о продлении истекающего в июне 2023 года контракта, но переговоры все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что 29-летний египтянин отказался продлевать соглашение с мерсисайдцами на предложенных условиях.

В нынешнем сезоне Салах провел 35 матчей во всех турнирах. На его счету 28 забитых голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 27 16 8 3 56-19 56
4
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
5
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
6
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 28 13 4 11 28-23 43
9
 Астон Вилла 27 11 3 13 40-37 36
10
 Саутгемптон 28 8 11 9 35-43 35
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 27 7 10 10 32-47 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 28 5 8 15 29-64 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
19
 Уотфорд 28 5 4 19 27-54 19
20
 Норвич 28 4 5 19 17-61 17
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 - : -
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 - : -
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
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Кр. Пэлас – Ман. Сити
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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 14 1 5
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