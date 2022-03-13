Салах хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует остаться в АПЛ даже в случае ухода из клуба, утверждает Football Insider.

Футболист пока не может договориться с «красными» о продлении истекающего в июне 2023 года контракта, но переговоры все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что 29-летний египтянин отказался продлевать соглашение с мерсисайдцами на предложенных условиях.

В нынешнем сезоне Салах провел 35 матчей во всех турнирах. На его счету 28 забитых голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.