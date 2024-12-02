Салах готов подписать контракт с «Ливерпулем», но он разочарован подходом клуба к ведению переговоров
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продолжить карьеру в английской команде, сообщает The Athletic.
Отмечается, что 32-летний футболист готов подписать однолетний контракт с красными, но его не устраивает подход клуба к ведению переговоров.
Форвард все еще ждет, когда «Ливерпуль» обозначит свою позицию относительно продолжительности и условий потенциальной сделки, поскольку к нему также проявляют интерес ведущие европейские клубы.
Контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025-го. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.
Источник: The Athletic
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|- : -
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2
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