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Сегодня, 18:33

Салах готов подписать контракт с «Ливерпулем», но он разочарован подходом клуба к ведению переговоров

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продолжить карьеру в английской команде, сообщает The Athletic.

Отмечается, что 32-летний футболист готов подписать однолетний контракт с красными, но его не устраивает подход клуба к ведению переговоров.

Форвард все еще ждет, когда «Ливерпуль» обозначит свою позицию относительно продолжительности и условий потенциальной сделки, поскольку к нему также проявляют интерес ведущие европейские клубы.

Контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025-го. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.

Источник: The Athletic
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 - : -
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
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5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
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5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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