Салах будет получать рекордную сумму по новому контракту «Ливерпуля»

Выяснилось, сколько египтянин Мохамед Салах будет получать в «Ливерпуле». Сегодня, 1 июля, футболист подписал новый контракт с командой, пишет The Telegraph.

Футболист будет зарабатывать более 350 тыс. фунтов в неделю. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В соглашении также прописаны различные бонусы за личные достижения (голы и результативные передачи).

В минувшем розыгырше 30-летний Салах забил 31 гол и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех клубных турнирах.