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Сегодня, 23:21

Салах будет получать рекордную сумму по новому контракту «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Выяснилось, сколько египтянин Мохамед Салах будет получать в «Ливерпуле». Сегодня, 1 июля, футболист подписал новый контракт с командой, пишет The Telegraph.

Футболист будет зарабатывать более 350 тыс. фунтов в неделю. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В соглашении также прописаны различные бонусы за личные достижения (голы и результативные передачи).

В минувшем розыгырше 30-летний Салах забил 31 гол и отдал 15 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех клубных турнирах.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
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 - : -
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Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
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