Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором лучшего гола комады в сентябре по версии болельщиков английской команды, cообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Фанаты проголосовали за мяч Салаха, забитый в матче 5-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1). В этом сезоне египтянин провел за «Ливерпуль» 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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