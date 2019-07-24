Сако хочет отсудить у ВАДА 13 миллионов фунтов стерлингов

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Игрок хочет получить в качестве компенсации 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Telegraph.

В апреле 2016 года Сако был отстранен на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен препарат, который помогает сжигать жир в организме. В результате, футболист пропустил матч Лиги Европы "Ливерпуля", за который он тогда выступал, против "Севильи" (1:3), что, по утверждениям Сако, стоило ему места в сборной Франции на Евро-2016. Позже футболист был оправдан, так как найденное в пробе вещество - хигенамин - не значилось в списке запрещенных ВАДА.

Сако требует компенсацию в связи с тем, что сложившаяся ситуация нанесла ущерб его репутации.