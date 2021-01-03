Саке понравилась игра с «Вест Бромвичем», несмотря на погоду

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака после победы над «Вест Бромвичем» (4:0) в 17-м туре чемпионата Англии отметил уверенность команды. Также он признался, что доволен игрой, несмотря на снег.

— Прекрасный способ начать новый год, — цитирует BBC Саку. — Мы выиграли три матча подряд, поэтому хотим продолжать. Довольны результатом. Мой гол? Отличная работа команды, и, к счастью, я попал в цель. Мне нравятся такие голы. Было холодно, но я получал много мяча на хороших позициях, так что получил огромное удовольствие от игры. Счастлив, что «Арсенал» играет сейчас с гораздо большей уверенностью, и это работает.