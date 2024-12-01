Сака — о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Было очень весело»

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака подвел итоги матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (5:2).

«Это было очень весело, мы забили много голов, и, да, нам это понравилось. Мы в хорошей форме, уверены в себе и наслаждаемся нашим футболом. Мы набрали обороты, играли очень хорошо в последних трех матчах, не только результаты были хорошими, но и то, как мы играли. Мы счастливы, уверены в себе и собираемся использовать это в следующей игре, которая, как мы знаем, будет большой», — приводит слова Сака официальный сайт клуба.

«Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 15 очками — на 14-й строчке.