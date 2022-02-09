Сака может не согласиться на новый контракт с «Арсеналом» без Лиги чемпионов

Сака может отказаться от продления контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает Sky Sports.

«Арсеналу» будет «значительно сложнее» заключить новую сделку, если лондонский клуб не сможет предложить своему воспитаннику возможность выступать в Лиге чемпионов.

Текущее соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Сака провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.