Сака хочет получить тройное увеличение зарплаты в «Арсенале»

Нападающий Букайо Сака ведет переговоры о новом контракте с «Арсеналом», сообщает Daily Mail.

Игрок хочет получить тройной увеличение зарплаты по новому договору.

Сейчас Сака зарабатывает 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю в лондонском клубе.

Действующий контракт 21-летнего вингера истекает с «канонирами» через 18 месяцев. Однако у «Арсенала» есть опция продления соглашения еще на год.