Садио Мане: "Я – единственный футболист, который не знает, как играть на PlayStation

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал об отношении к популярности.

– Деньги, внимание в СМИ совсем не влияют на меня, – цитирует France Football Мане. – Являюсь частью системы, но отношусь с некоторым подозрением. Избегаю социальных сетей и как можно чаще возвращаюсь в родную деревню. Я – скромный человек, который хотел стать футболистом, а не звездой. Не уделяю слишком много внимания тому, что происходит вокруг меня.

Я, наверное, единственный футболист в мире, который не знает, как играть на PlayStation. Никогда не пробовал, это меня не интересует. Я даже не знаю, как пользоваться джойстиком.

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