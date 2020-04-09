Садио Мане рассказал, как сбежал из родной деревни ради карьеры футболиста

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как в детстве убежал из родной деревне, чтобы стать профессиональным футболистом.

— Это решение было тяжелым, — цитирует The Telegraph Мане. — Ты хочешь реализовать свою мечту, но видишь, что никто тебя не поддерживает, особенно — члены семьи. Я просто думал: «Я трачу время, потому что успех в футболе — лишь часть моего воображения. Тем не менее, я понимал, что это единственная профессия, в которой я мог бы добиться успеха и помочь семье. Чтобы стать футболистом, нужно быть в Дакаре, а это, как я думал, далеко от моей деревни. Когда я вырос, то понял, что лучше всего сбежать туда. Я был молодым, мечтал и чувствовал, что я очень далеко от футбола. Поэтому и убежал. Сначала было нелегко, но сейчас семья уже простила меня.

Сенегалец — воспитанник академии Generation Foot в Дакаре. Мане родился в городе Седиу, численность которого на 2010 год составляла 21 100 человек. Седиу расположен в 288 километрах от Дакара, столицы Сенегала.