Садио Мане попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Нападающий Садио Мане обратился к фанатам «Ливерпуля» после ухода в «Баварию».

«Трудно подобрать для этого правильные слова. Я просто хочу поблагодарить вас от всего сердца, мне очень приятно быть очень маленькой частью невероятного успеха, которого мы добились вместе за последние 6 лет.

Вы всегда были рядом. В хорошие и в плохие времена. Я никогда этого не забуду. Еще раз благодарю вас», — написал Мане в социальных сетях.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.