Форвард «Ливерпуля» Садио Мане подвел итоги 33-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:0).

— Мы играли как команда до конца и создали хорошие шансы, — приводит слова Мане Sky Sports. — Это была нелегкая игра, но, по крайней мере, мы заслужили эти три очка.

Я думаю, что иногда нельзя ожидать, что мы всегда будем забивать пять или четыре мяча против хорошего соперника. Они были действительно организованы, мы играли терпеливо, пока не открылись пространства, и мы не забили им два гола.