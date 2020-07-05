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Садио Мане — о победе над «Астон Виллой»: «Это была нелегкая игра, но мы заслужили три очка»

5 июля 2020, 20:59
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане подвел итоги 33-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:0).

— Мы играли как команда до конца и создали хорошие шансы, — приводит слова Мане Sky Sports. — Это была нелегкая игра, но, по крайней мере, мы заслужили эти три очка.

Я думаю, что иногда нельзя ожидать, что мы всегда будем забивать пять или четыре мяча против хорошего соперника. Они были действительно организованы, мы играли терпеливо, пока не открылись пространства, и мы не забили им два гола.

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