Садио Мане: «Нужно ли мне десять «Феррари»? Я предпочитаю построить школу»
10:44
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своем отношении к роскошной жизни. Сенегалец подчеркнул, что ему не нравится поведение многих богатых футболистов.
— Нужно ли мне десять «Феррари», двадцать часов с бриллиантами и два самолета? Что это даст миру? Я в прошлом голодал, работал в поле, играл босиком, не мог ходить в школу, — цитирует A Bola Мане. — Сегодня я могу помогать людям. Я предпочитаю строить школы и давать нуждающимся еду и одежду.
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