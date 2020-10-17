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Садио Мане: «Коронавирус — невероятная вещь, никому не пожелаешь»

12:38
Садио Мане. Фото Instagram
Садио Мане. Фото Instagram
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, как пережил заражение коронавирусом.

— Когда я сдал положительный тест на коронавирус, я удивился, потому что не понял, где я им заразился, — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Мане. — Я старался вылечиться как можно быстрее, к счастью, я здоров и счастлив. Просто хочу всем напомнить — берегите себя, это очень важно. Эта болезнь — невероятная вещь, не поймете, пока не испытаете на себе. Никому не пожелаешь такого, это очень непросто. Надеюсь, все будут соблюдать правила и будут в безопасности.

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