Садио Мане: «Коронавирус — невероятная вещь, никому не пожелаешь»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, как пережил заражение коронавирусом.
— Когда я сдал положительный тест на коронавирус, я удивился, потому что не понял, где я им заразился, — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Мане. — Я старался вылечиться как можно быстрее, к счастью, я здоров и счастлив. Просто хочу всем напомнить — берегите себя, это очень важно. Эта болезнь — невероятная вещь, не поймете, пока не испытаете на себе. Никому не пожелаешь такого, это очень непросто. Надеюсь, все будут соблюдать правила и будут в безопасности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.