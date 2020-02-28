Садио Мане: «Клоппу точно поставят памятник в Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что в Ливерпуле должен появиться памятник главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

— Клоппу точно поставят памятник в Ливерпуле, — цитирует BBC Мане. — Он — великолепный тренер, старается сделать все для клуба и игроков. У него есть свой особый способ действий, он накладывает на футболистов больше обязанностей на поле, что важно. В то же время, он очень дружелюбен с игроками, это еще одна сильная сторона Клоппа.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года, вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, мерсисайдцам осталось выиграть 4 матча из 11 оставшихся в чемпионате Англии-2019/20, чтобы оформить чемпионский титул, который станет для команды первым с 1990 года.