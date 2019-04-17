Садио Мане: "Хочу стать легендой "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что хочет стать легедной этого клуба. Контракт 27-летнего сенегальца с "красными" рассчитан до 30 июня 2023 года.

- Конечно, я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги, - приводит слова Мане Sky Sports. - Это одна из моих целей. Я сделаю все возможное, чтобы завоевать трофеи.

Я очень рад играть за "Ливерпуль". Мне нравится находиться здесь каждый день и помогать команде делать шаги на пути к титулам.

В текущем сезоне Мане провел 42 матча за "Ливерпуль", забил 21 гол и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате Англии - здесь