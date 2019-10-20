Садио Мане: «Это здорово, что Месси проголосовал за меня»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает значимым тот факт, что форвард «Барселоны» Лионель Месси проголосовал за него в качестве лучшего футболиста в рамках премии The Best. Сам Месси в итоге получил эту награду за 2019 год.

— Это здорово, когда Месси за тебя голосует, — цитирует The Times Мане. — Если посмотрите, откуда я приехал, получится, что зашел очень далеко. Не занимаясь долгое время в академии, я достиг такого уровня. Могу только пожелать всем молодым людям усердно работать и идти к мечте. Выбрал бы я Месси? Конечно, если бы у меня была такая возможность. А вторым бы поставил ван Дейка. Он отличный игрок, но Месси должен быть первым.