Сабалета проведет последний сезон в АПЛ

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, что грядущий сезон станет последним для него в чемпионате Англии. Он пополнил состав "Манчестер Сити" в 2008 году, перейдя из "Эспаньола".

– Я все еще получаю наслаждение от футбола, – цитирует Daily Mail аргентинца. – Знаю, что мне уже 34 года, что немного стар и приближаюсь к окончанию карьеры, но честен с собой и считаю, что остаюсь профессионалом. Это точно мой последний год в Англии. Знаю это, хотя не думаю, что сейчас подходящее время об этом думать, ведь впереди долгий сезон.

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