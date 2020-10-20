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Сабалета может получить должность в «Манчестер Сити»

12:07
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета может вернуться в клуб, сообщает Daily Mail. «Горожане» заинтересованы в том, чтобы аргентинец работал у них. Однако пока неизвестно, какую должность англичане готовы предложить экс-игроку.

Сабалета завершил карьеру футболиста всего несколько дней назад. Последним клубом аргентинца был «Вест Хэм».

Напомним, что «горожане» уже предлагали управленческие и тренерские должности своим бывшим футболистам. Патрик Виейра и Джолеон Лескотт уже получали работу в структуре «Манчестер Сити».

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