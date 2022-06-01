Саах готов перейти в другой клуб АПЛ, если не подпишет новый контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов перейти в другой клуб английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает The Athletic, если 29-летний игрок не получит от клуба значительно более выгодного предложения по контракту, то в конце следующего сезона он уйдет в качестве свободного агента. При таком сценарии Салах предпочел бы остаться в АПЛ, а не уезжать за границу.

По данным источника, владельцы «Ливерпуля» настаивают на том, что хотят сохранить египетского форварда.

Нынешний контракт Салаха с клубом истекает летом 2023 года. Он выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл 51 матч за команду во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.