«С ума сошел?» Клопп пристыдил сотрудника «Ливерпуля» за аплодисменты после удаления в «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что ему не понравилась реакция одного из сотрудников клуба на удаление защитника «Челси» Андреаса Кристенсена в воскресном матче чемпионата Англии (2:0). Игрок «синих» получил красную карточку перед перерывом.

Сотрудник «Ливерпуля» аплодисментами встретил это решение рефери, но Клопп пристыдил его: «С ума сошел? Мы не ведем себя так, понятно?» Именно такую цитату приводит Goal.com.

— Это был не запасной игрок, а другой сотрудник клуба. Я уже объяснил ему все, и он это принял. Я нормально отношусь к подобному, но тогда мне не хотелось видеть такое, — заявил Клопп.