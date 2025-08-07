С тренировочной базы «Челси» пропало высокотехнологичное оборудование

«Челси» обратился в полицию Суррея по факту пропажи высокотехнологичного видеооборудования из тренировочного комплекса, сообщает The Sun.

Отмечается, что техника, используемая для анализа выступлений игроков и тактической подготовки, пропала в период, когда часть персонала клуба еще находилась в летнем отпуске. Существует вероятность, что видеооборудование было просто перемещено и найдется, когда все сотрудники вернутся к работе. Однако высокая стоимость и специализированный характер пропавшей техники заставили «Челси» отнестись к ситуации серьезно и обратиться в полицию для проведения полноценного расследования. Стоимость современного видеооборудования оценивается в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Первый матч в АПЛ сезона-2025/26 «Челси» проведет на своем поле 17 августа. Команда из Фулема сыграет против «Кристал Пэлас».