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10 ноября, 02:01

С Эшли Уильямса сняты обвинения в неподобающем поведении

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии объявила, что с бывшего капитана сборной Уэльса Эшли Уильямс были сняты обвинения в неподобающем, а также в агрессивном или угрожающем поведении.

38-летнего валлийца обвиняли в агрессивном поведении в адрес тренера соперников команды его сына на чемпионате среди юношей до 12 лет в Манчестере. Однако дисциплинарная комиссия ФА сочла, что обвинение против Уильямса не имеют достаточной доказательной базы.

«Дисциплинарная комиссия сочла, что обвинение против Эшли Уильямс в предполагаемом нарушении правила E3 не доказано. Утверждалось, что его поведение на матче в Манчестере в прошлом месяце было ненадлежащим, и что его поведение включало агрессивное поведение и/или угрозы и/или оскорбительные выражения, и Манчестерская футбольная ассоциация обвинила его в нарушении правила E3. После полного расследования все обвинения были отвергнуты. Письменные причины этого решения будут опубликованы в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Сейчас Уильямс работает футбольным экспертом на BBC, а ранее играл за «Хеднесфорд Таун», «Стокпорт Каунти», «Стоук Сити» и «Бристоль Сити».

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Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
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МЮ – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

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 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

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 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

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 12 1 2
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