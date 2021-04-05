Рюдигера выгнали с тренировки «Челси» из-за стычки с Кепой
02:59
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Антонио Рюдигером и вратарем Кепой Аррисабалагой, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, немца досрочно выгнали с тренировок из-за стычки с испанцем. Футболистов пришлось разнимать партнерам по команде. Через некоторое время Рюдигер извинился перед Кепой и главным тренером Томасом Тухелем.
3 апреля «Челси» уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:5, потерпев первое поражение при Тухеле. Оба игрока остались на скамейке запасных.
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