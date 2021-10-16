Рюдигера возмутило первое предложение «Челси» по новому контракту

Защитник Антонио Рюдигер не может договориться об условиях нового контракта с «Челси», сообщает Sport1.de.

Немецкий защитник и его агент «посчитали неуважительным» первое предложение лондонского клуба. В данный момент защитник получает 6,5 миллиона евро в год, но намерен зарабатывать не менее 10 миллионов.

Представители 28-летнего игрока хотели бы решить вопрос продления до конца года.

Действующий контракт Рюдигера с «Челси» рассчитан до июня 2022 года.