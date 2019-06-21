Рюдигер заявил, что Давид Луиз является его образцом для подражания

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер - об отношениях с другим защитником команды Давидом Луизом.

- Когда я только пришел в "Челси", я с нетерпением ждал игры в паре с Давидом Луизом, - цитирует Рюдигера официальный сайт клуба. - Это было не так часто, так что я был очень рад играть с ним чаще в этом сезоне. Это очень хороший человек, а также исключительный футболист. У нас с ним очень хорошие отношения. Он для меня как старший брат и образец для подражания. Он всегда очень позитивен и играет важную роль в раздевалке. Я очень возможности отыграть вместе с ним еще два года. Конечно, мы оба хороши при игре на мяче. Думаю, он немного лучше в этом плане, потому что это его игра, но что агрессивной игры, то это уже мой конек.

26-летний Антонио Рюдигер в прошлом сезоне провел 44 матча за "Челси" и забил один мяч.

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