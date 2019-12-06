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Рюдигер вернулся к тренировкам в общей группе

10:15
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер восстановился после травмы. Он приступил к тренировкам в общей группе, сообщает BBC.

В этом сезоне за основную команду «синих» защитник провел только 45 минут, пропустив большую часть матчей из-за травмы.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов продлить с ним контракт. Действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 2022 года.

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