Рюдигер вернулся к тренировкам в общей группе
10:15
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер восстановился после травмы. Он приступил к тренировкам в общей группе, сообщает BBC.
В этом сезоне за основную команду «синих» защитник провел только 45 минут, пропустив большую часть матчей из-за травмы.
Ранее появлялась информация, что лондонский клуб готов продлить с ним контракт. Действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 2022 года.
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